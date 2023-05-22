Притягнуть гроші в родину: п'ять предметів, які обов'язково повинні бути на кухні

Народні прикмети українців - 5 предметів на кухні, які притягують гроші - як розбагатіти

Езотерики вважають, що деякі предмети несуть енергетику багатства. Вони також наділять дім добробутом та успіхом.

Як свідчать спостереження, лавровий лист на кухні притягує гроші. Крім цього, існують й інші речі, які варто зберігати у цьому місці.

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1. Круглі предмети. Коло чудово підходить для створення гармонійного потоку енергії, особливо для залучення фінансів. На думку експертів, на кухні має стояти саме круглий стіл та круглий посуд.

2. Зелень у горщиках. На кухні радять вирощувати м'яту, базилік, кінзу та шавлій. Вони тільки служитимуть як спеції, але й стануть магнітом для грошей. Важливо, аби рослини мали гарний вигляд та були здоровими.

3. Жовті предмети. Колір буде працювати, якщо не переборщити. Інакше він може викликати тривогу, а не притягувати гроші.

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4. Приправи. Виявляється, що спеції мають дуже сильну енергетику та притягують багатство в будинок. Особливо це стосується гвоздики, імбиру, ванілі, кропу та лаврового листа.

5. Дзеркало. Навпроти плити варто почепити дзеркало, аби в ньому відбивався вогонь. Так у ваш дім повернеться фінансове благополуччя. Проте треба стежити за чистотою дзеркала. Воно не повинно мати жодних пошкоджень.

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