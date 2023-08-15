У вітчизняній культурі рушник здавна виступав у різних обрядах, включаючи похоронні та весільні.

У вітчизняній культурі рушник здавна виступав у різних обрядах, включаючи похоронні та весільні. Отже варто обдумати, чи правильно дарувати рушники, наприклад, на день народження або Новий рік.

Про це пише ЧасДій.

Чому не варто дарувати рушники

В давнину білі рушники використовувались як атрибут похорон – вони підтримували покійника під час поховання. Вірять, що такий подарунок може привести до важких хвороб, конфліктів та невдач.

Важливо уникати приймання таких подарунків, особливо від тих, хто може бажати вам лиха. Якщо виходу немає, то варто заплатити символічну суму за подарунок та сказати "Сплачено".

Чи прийнятно дарувати кухонні рушники?

В історії їх використовували для обгортання їжі для довгих подорожей. Тому вірять, що такий подарунок може вплинути на тривалу розлуку людей.

Існують сприятливі ситуації для дарування рушників. Раніше вишивані рушники служили як оберіги. Дівчата робили особливі візерунки на полотні, що мали позитивне значення. Ці рушники передавалися обранцю.

Таким чином, ручна вишивка може стати відмінним подарунком для молодят або пари, яка відзначає річницю. Важливо, щоб такий подарунок робили близькі родичі.

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Особливу силу мають рушники з вишитими малюнками, що символізують удачу та багатство, наприклад, риба (ознака достатку) або дельфіни (символ удачі).

Звертаємо увагу, що дітям рушники має дарувати лише мати. Під час вибору рекомендується обирати світлі відтінки, такі як бежевий чи рожевий. Після покупки можна позбавити рушник накопиченого негативу, зануривши його в воду з додаванням невеликої кількості солі.

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