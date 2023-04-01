Прогноз магнітних бур на квітень 2023 року: коли чекати потужних ударів

Цього місяця метеозалежні можуть почуватися недобре одразу кілька разів. На початку квітня, посеред місяця та ближче до Великодня очікується кілька магнітних бур.

Магнітними бурями називають збурення магнітного поля Землі, що викликані спалахами на Сонці. Вважається, що геомагнітні збурення особливо впливають на метеозалежних людей.

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Тож, коли можна чекати на погіршення здоров'я метеозалежним?

Перші геомагнітні збурення відбудуться вже 1 та 2 квітня – це будуть слабкі бурі, що маловідчутні. 10 і 11 квітня теж будуть незначні збурення, їх метеозалежні можуть і не помітити. А вже чотирибальні збурення можливі 16 і 17 квітня.

Щоб не витрачати дарма час в очікуванні наступної потужної хвилі, варто готувати свій організм завчасно.

Намагайтесь уникати стресових ситуацій. Якщо ви помітили, що якась ситуація вивела вас з рівноваги, – зробіть паузу, відпочиньте. Це особливо важливо в період свят в нашій голові купа клопотів, які варто вирішити.

Змініть раціон. Додайте більше корисних овочів та зелені. Пийте чисту воду без газу протягом дня. Уникайте надмірного вживання кави.

Слідкуйте за своїм сном. Важливо лягати спати в один і той самий час, аби в організму побудувався певний графік і він зміг накопичувати необхідну кількість енергії.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що не кожен березовий сік є однаково корисним. У деяких випадках цей напій може навіть нашкодити організму.

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