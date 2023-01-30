Проста закуска з яєць та оселедця за 15 хвилин: рецепт від українського кулінара
Український шеф-кухар Анатолій Добровольський поділився рецептом просто та швидкої закуски. Основними інгредієнтами є варені яйця та оселедець.
На своїй Instagram-сторінці кулінар показав, як нафарширувати яйця оселедцем. Ця страва підійде як для святкового столу, так і для повсякденного споживання.
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За його словами, ви можете на власний розсуд додати інші інгредієнти. Потрібно лише трішки фантазії.
Які інгредієнти потрібні для закуски:
- Яйця – 8-10 штук.
- Сіль та перець по смаку.
- Оселедець філе – 200 грами.
- Майонез – 2 столових ложки.
- Зелена цибуля – 1 невеликий пучок.
- Паприка звичайна або копчена.
- Гірчиця в зернах.
Спосіб приготування:
1. Беремо відварені та очищені яйця. Розрізаємо на дві половини. Відокремлюємо жовтки та натираємо їх на дрібній терці.
2. Філе оселедця нарізаємо дрібними кубиками.
3. Беремо зелену цибулю і також дрібно нарізаємо.
4. Всі інгредієнти висипаємо в одну миску, додаємо 2 ст. ложки майонезу та добре вимішуємо.
5. Отриману суміш викладаємо до білків, замість жовтків. Зверху трохи присипаємо копченою або звичайною паприкою. Декоруємо гірчицею у зерна. Смачного!
Українці у мережі зауважили, що ця страва – гастрономічний оргазм. Вони подякували за смачні та прості страви, від яких тече слина.
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Нагадаємо, навіть без основних інгредієнтів – молока та яєць – можна приготувати млинці, які нічим не відрізнятимуться від звичайних. Проте вони стануть більш корисними та дієтичними.
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