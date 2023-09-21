Простий рецепт оливкового майонезу за 30 секунд
Простий рецепт оливкового майонезу за 30 секунд
Щоб приготувати цей майонез за рецептом від Shuba вам знадобляться яйця, оливкова олія, лимон блендер та 30 секунд вашого часу.
Інгредієнти:
Оливкова олія – 300 мл
Яйця курячі – 4 шт.
Лимон, сік – 1/2 шт.
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
У чашу блендера вбийте яйця.
Додайте туди сік половини лимона.
Додайте сіль і оливкову олію.
Блендером збийте масу протягом 30 секунд.
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