Простой рецепт оливкового майонеза за 30 секунд
Чтобы приготовить этот майонез по рецепту от Shuba, вам понадобятся яйца, оливковое масло, лимон блендер и 30 секунд вашего времени.
Ингредиенты:
Оливковое масло – 300 мл
Яйца куриные – 4 шт.
Лимон, сок – 1/2 шт.
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
В чашу блендера вбейте яйца.
Добавить туда сок половины лимона.
Добавьте соль и оливковое масло.
Блендером взбейте массу в течение 30 секунд.
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