Простой рецепт оливкового майонеза за 30 секунд

Чтобы приготовить этот майонез по рецепту от Shuba, вам понадобятся яйца, оливковое масло, лимон блендер и 30 секунд вашего времени.

Ингредиенты:

Оливковое масло – 300 мл

Яйца куриные – 4 шт.

Лимон, сок – 1/2 шт.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

В чашу блендера вбейте яйца.

Добавить туда сок половины лимона.

Добавьте соль и оливковое масло.

Блендером взбейте массу в течение 30 секунд.

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