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Простой рецепт оливкового майонеза за 30 секунд

Цихоцкая Мария

Простой рецепт оливкового майонеза за 30 секунд

Чтобы приготовить этот майонез по рецепту от Shuba, вам понадобятся яйца, оливковое масло, лимон блендер и 30 секунд вашего времени.

Ингредиенты:

Оливковое масло – 300 мл

Яйца куриные – 4 шт.

Лимон, сок – 1/2 шт.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

В чашу блендера вбейте яйца.

Добавить туда сок половины лимона.

Добавьте соль и оливковое масло.

Блендером взбейте массу в течение 30 секунд.

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