Простий рецепт оливкового майонезу за 30 секунд

Щоб приготувати цей майонез за рецептом від Shuba вам знадобляться яйця, оливкова олія, лимон блендер та 30 секунд вашого часу.

Інгредієнти:

Оливкова олія – 300 мл

Яйця курячі – 4 шт.

Лимон, сік – 1/2 шт.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

У чашу блендера вбийте яйця.

Додайте туди сік половини лимона.

Додайте сіль і оливкову олію.

Блендером збийте масу протягом 30 секунд.

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