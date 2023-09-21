Простий рецепт оливкового майонезу за 30 секунд
Щоб приготувати цей майонез за рецептом від Shuba вам знадобляться яйця, оливкова олія, лимон блендер та 30 секунд вашого часу.
Інгредієнти:
Оливкова олія – 300 мл
Яйця курячі – 4 шт.
Лимон, сік – 1/2 шт.
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
У чашу блендера вбийте яйця.
Додайте туди сік половини лимона.
Додайте сіль і оливкову олію.
Блендером збийте масу протягом 30 секунд.
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