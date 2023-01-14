путін готується до довготривалої війни в Україні - ГУР

Українська війскова розвідка прогнозує, що путін проводить підготовку до довготривалої війни. Крім призначення нового командувача генеральним штабом, на це вказують й інші факти.

Про це повідомляється в телеграм-каналі ГУР. Зазначається, що росія запланувала реалізувати свої плани, які не вдалося на самому початку війни.

"Проведені путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу рф свідчать про підготовку переведення росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу зс рф та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами", - підкреслюють в ГУР.

Там нагадали, що про підготовку до тривалої війни свідчать також призначення начальника генерального штабу зс рф Валерія Герасимова.

На думку розвідки, це свідчать "не лише про військові невдачі росії, а й про підготовку рф до продовження широкомасштабної довготривалої війни".

Нагадаємо, сьогодні росія знов завдала удару по Україні та, зокрема, столиці. Згідно з повідомленням офіційної влади, було влучення в об'єкти інфраструктури.

Раніше джерела повідомляли, що путін дав Герасимову строк показати йому результати по війни за 3 місяці. Таким чином він дав шанс виправити помилки після весняного бліцкригу на Київ, що не вдався.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що серед силовиків та військових росії назріває внутрішній конфлікт. Своїми кадровими змінами путін демонструє, що йде у ва-банк.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !