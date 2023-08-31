П'ять добрих та ніжних порід кішок, які принесуть душевний спокій

Яка порода котів найспокійніша - Якого кота краще тримати в квартирі

Кішка може перетворити повсякденне життя людини, приносячи своєму власникові необхідний душевний спокій. Тварина швидко стає повноправним членом родини.

Утім, ці чотирилапі мають сумнівну репутацію через власну гордовитість, незалежність та ревнивість. Як пише Sante Plus, є деякі породи кішок особливо приємні та ніжні до людини.

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1. Сіамські коти. Окрім того, що вони красиві та мають шовковисту шерсть, але ще й розумні та цікаві.

Сіамська кішка вважається однією з найласкавіших кішок у світі. Вона спостережлива та сприйнятлива: відчуває все, що відбувається вдома. Ця тварина дуже віддана своєму господареві і не соромиться витягувати пазурі, щоб захистити його.

2. Мейн-кун. Ці великі кішки спокійні та ласкаві, не вимагають особливої уваги до себе та люблять полежати разом із господарем. Ця порода вміє пристосовуватися до різних ситуацій.

3. Корніш-рекс. Ці кішки прагнуть постійної уваги та люблять, коли їх гладять. Якщо вони бачать вас під ковдрою, вони автоматично підходять і залазять до вас. Ця кішка одержима обіймами.

4. Перська кішка. Ця порода дуже розслаблена, товариська та лагідна. Перси стають найкращими друзями на все життя. Вони обожнюють, коли його доглядають, пестять, доглядають.

5. Регдол. Ця блакитноока порода дуже товариська та добре ладнає з усіма людьми. Це, безумовно, найлюблячіша і терпиміша порода.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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