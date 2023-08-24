П'ять заспокійливих та цілющих трав, які легко виростити вдома
Як відомо, деякі рослини можуть заспокоїти, зняти тривожність або покращити сон. Також ви станете більш спокійними та зваженими.
Такі рослини не тільки корисні, але й красиві. Їх можна вирощувати просто на підвіконні або біля свого будинку.
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М'ята
М'ята допоможе налагодити режим сну, знизити тривожність, допомогти з хворобами шлунка. Щоб виростити цю рослину, потрібно просто висипати насіння у вологий грунт. Періодично прищипуйте кінчики пагінців, тоді м'ята буде міцною та охайною.
Ромашка
Ромашка має лікувальні властивості, допомагає розслабитися та швидко заснути. Її можна виростити і на підвіконні.
Красивих квітів ви можете не побачити, а ось стебла та листя використайте для настоїв та відварів. Вирощуйте у добре освітленому та теплому місці.
Коли ви зібрали урожай, його треба добре висушити та перекласти у тканинний мішечок для тривалого зберігання.
Базилік
Базилік має чудові смакові якості і славиться тим, що покращує увагу, втамовує тривогу та додає сил.
Виростити рослину дуже просто. Насіння треба покласти у зволожений грунт та присипати землею. Накрийте кришкою або пакетом до появи перших паростків.
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Материнка
Якщо маєте проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту, то вам треба сама ця рослина. Вона ще й допоможе подолати безсоння та покращити зосередженість, активізує роботу мозку.
Материнку вирощувати вдома не так проста. Найпростішим варіантом буде знайти кущ материнки восени і викорчувати його. Потім пересадіть до свого горщика частину кореневища зі здоровими бруньками.
Лаванда
Лаванда наповнить приміщення заспокійливим ароматом, а квіти можна використати для приготування чаю. Це допоможе розслабитися, швидше заснути, зняти спазми і головний біль.
Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.
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