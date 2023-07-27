'Намагалися вивезти Porche': суд арештував майно родини колишнього військкома Борисова

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім'ї. Серед арештованого майна – будинки, квартири, земельні ділянки та автомобілі.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у близьких Борисова арештували більш як два гектари землі Одеській області, два будинки в Одесі (понад 420 кв м), домоволодіння в Одесі, дві квартири. А ще автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz GLE 400, Porsche Macan GTS, Audi A6.

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"Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску", – додали в ДБР.

Як встановили слідчі, авто було зареєстровано на невістку Борисова і є речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома.

Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом, тож його вилучили.

Нагадаємо, що проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. Суд відправив його під арешт на 60 днів.

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