'Ракети в Саках злетіли в повітря разом із бортами': що відомо про нічний удар по об'єктах окупантів в Криму (відео)

Ніч з 25 на 26 липня на півострові Крим не була спокійною. Місцеві жителі повідомляють про серію потужних вибухів у кількох населених пунктах, зокрема, Сімферополі, Євпаторії, Окунівці та Новофедорівці.

За даними місцевих пабліків, особливо масштабні руйнування завдано військовому аеродрому "Саки" в Новофедорівці, де сталася пожежа на складі боєприпасів.

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Зазначається, що детонація боєкомплекту була чутна на значній відстані. За попередніми даними, внаслідок вибухів є руйнування інфраструктури аеродрому та можуть бути значні втрати серед російського особового складу.

Вибухи в районі аеродрому Саки. Джерело: t.me/VentdeCrimee Вибухи в районі аеродрому Саки. Джерело: t.me/VentdeCrimee

Повідомлення окупантів про втрати. Джерело: t.me/fighter_bomber Повідомлення окупантів про втрати. Джерело: t.me/fighter_bomber

Телеграм-канал "Кримський вітер" інформує: "На аеродромі "Саки" вражений склад із боєприпасами, повідомляє наше джерело: "Ракети "повітря-повітря" в Саках полетіли в повітря. Разом із бортами".

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Також зазначається, що після вибухів в Криму було помітно велику кількість карет швидкої допомоги та пожежників, що мчали з Євпаторії в Новофедорівку.

Паблік "Dnipro. OSINT з Гарбузом" повідомляє, що в Новофедорівці знищено склад БК і літаки російської армії.

"На нашому останньому аналізі супутникових знімків аеродрому там базувалося 16 літаків", - кажуть осінтери.

Літаки на аеродромі в Саках. Джерело: t.me/DniproOfficial Літаки на аеродромі в Саках. Джерело: t.me/DniproOfficial

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 липня на території тимчасово окупованого росією Криму, поблизу озера Донузлав, прогриміли вибухи. Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що українські сили завдали удару по низці російських військових об'єктів за допомогою безпілотних надводних та повітряних апаратів. Ця операція була проведена СБУ спільно з Військово-морськими Силами Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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