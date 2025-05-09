Розподіл газу: скільки потрібно буде платити у травні

Українці вже кілька років окремо сплачують за доставку природного газу — так звану послугу розподілу. У травні 2025 року тарифи залишаються чинними, а принцип розрахунку добре відомий.

Як розраховується плата за доставку газу

Із 2020 року в Україні кожен споживач отримує два окремі рахунки:

За сам газ як товар; За його розподіл (доставку) до оселі.

Це передбачено постановою НКРЕКП №2080. Розрахунок вартості доставки базується на обсягах спожитого газу за минулий газовий рік (з 1 жовтня до 30 вересня). Середньомісячне споживання множиться на діючий тариф з урахуванням ПДВ. У 2025 році ця ставка становить 0,384 грн за 1 куб. м на місяць. Про це йдеться у матеріалах Київгазу.

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Приклад розрахунку:

Споживач у Києві з газовою плитою за рік використав 150 куб. м газу. Щоб порахувати щомісячну плату:

150 куб.м ÷ 12 міс. × 0,384 грн = 4,80 грн/місяць.

Отже, така особа щомісяця сплачуватиме майже 5 гривень за доставку.

Хто може платити менше

Навіть якщо газом не користуються, але будинок або квартира приєднані до мережі, платити все одно доведеться — хоча й менше. Для таких випадків передбачено мінімальний платіж, розмір якого залежить від типу газового обладнання, зазначеного у проекті газифікації житла.

Це означає, що навіть за порожній будинок або квартиру без мешканців доведеться оплачувати мінімальний обсяг споживання, встановлений нормативно.

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