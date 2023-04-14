Розсада зацвіте швидше, а плоди будуть більшими: простий спосіб збільшити врожай помідорів

Аби помідори гарно росли та давали гарний врожай, потрібно правильно підгодовувати висаджену у ґрунт розсаду. Важливі для розвитку помідорів речовини — це азот, калій і фосфор.

Досвідчені городники кажуть, що додавати добрива варто, якщо рослини виглядають слабкими та хирлявими, відстають у рості після пікірування. Якщо ж молоді помідори міцні, з товстенькими стеблами і здоровим зеленим листям, їм і так всього вистачає.

Для прикладу – при нестачі азоту листя помідорів рівномірно жовтіють. Зростання розсади гальмується чи зовсім зупиняється. Якщо ж прожилки залишаються зеленими, а листя, починаючи з верхніх, жовтіють, проблема може бути в нестачі заліза.

Читайте також: Коли садити буряк у відкритий ґрунт, щоб отримати гарний врожай

Якщо розсада помідорів страждає від нестачі калію, на листі з'являється жовта облямівка, яка з часом підсихає, а центр залишається зеленим.

Нестача фосфору, це коли листя стає фіолетовим з нижнього боку, а стебла не змінюють колір.

Експерти з каналу "Дача. Сад та город" радять поливати помідорні росточки розчином йоду – крапля на три літри

Зазначається, що тоді розсада зацвіте швидше, а плоди будуть більші.

"Йод може захистити помідори й від фітофтори. Для цього їм знадобиться кілька крапель йоду і 250 г молока, змішаних у літрі води.

"Розчин – одна крапля йоду на три літри води, цим йодним розчином треба один раз полити розсаду томатів. Від цього збільшиться продуктивність і будуть більше плоди. Від фітофтори – кожні 2 тижні обприскувати помідори розчинником молока з йодом", – йдеться у повідомленні.

Як приготувати розчин: на 10 літрів води додати літр молока і 15 крапель йоду. Цим розчином рясно оприскувати помідори.

Пропонуємо дізнатися, як просто захистити помідори від шкідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!