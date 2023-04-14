Рассада зацветет быстрее, а плоды будут больше: простой способ увеличить урожай помидоров

Чтобы помидоры хорошо росли и давали хороший урожай, нужно правильно подкармливать высаженную в почву рассаду. Важные для развития помидоров вещества – это азот, калий и фосфор.

Опытные огородники говорят, что добавлять удобрения следует, если растения выглядят слабыми и чахлыми, отстают в росте после пикирования. Если же молодые помидоры крепкие, с толстенькими стеблями и здоровыми зелеными листьями, им и так всего хватает.

Для примера – при недостатке азота листья помидоров равномерно желтеют. Рост рассады тормозится или совсем останавливается. Если прожилки остаются зелеными, а листья, начиная с верхних, желтеют, проблема может быть в недостатке железа.

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Если рассада помидоров страдает недостатком калия, на листьях появляется желтая кайма, которая со временем подсыхает, а центр остается зеленым.

Недостаток фосфора, это когда листья становятся фиолетовым с нижней стороны, а стебли не изменяют цвет.

Эксперты по каналу "Дача. Сад и огород" советуют поливать помидорные росточки раствором йода – капля на три литра

Отмечается, что тогда рассада зацветет быстрее, а плоды будут больше.

"Йод может оградить помидоры и от фитофторы. Для этого им понадобится несколько капель йода и 250 г молока, смешанных в литре воды.

"Раствор – одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором нужно один раз полить рассаду томатов. От этого увеличится продуктивность и будут больше плоды. От фитофторы – каждые 2 недели опрыскивать помидоры растворителем молока с йодом", – говорится в сообщении.

Как приготовить раствор: на 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Этим раствором обильно опрыскивать помидоры.

Предлагаем узнать, как просто оградить помидоры от вредителей.

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