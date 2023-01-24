Розстрілювали зв'язаних людей у потилицю: мобілізований росіянин зізнався у вбивстві українців (відео)

Російський мобілізований зізнався у тому, що з побратимом стратив щонайменше двох цивільних українців. Окупанти вдерлися у помешкання цивільних в Україні, щоб пограбувати.

Вони зв'язали господарів дому, щоб ті не заважали мародерству. Відео з зізнанням опублікували на каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

Росіянин розповів, що він разом з іншим окупантом зв'язали українців, а потім сіли розпивати спиртні напої.

Читайте також: Російська військова кореспондентка Анастасія Єлсукова під час ефіру потрапила під обстріл на Донбасі

"Попередньо він і його товариш вдерлись в помешкання місцевих громадян з ціллю наживи. Зв'язавши власників помешкання вони сіли вживати спиртні напої. Побачивши, що люди в цей час намагаються звільнитись від мотузок ці двоє "героїв" розстріляли зв'язаних людей в потилиці. Тобто вони їх банально стратили", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що на відео можна побачити, що допит проводить особа з шевронами воєнної поліції рф.

Водночас де саме на окупованій території України сталося це вбивство цивільних російськими окупантами не повідомляється. Також невідомими залишаються імена мобілізованих, які стратили українців.

Нагадаємо, у Соледарі українські військові продовжують ліквідувати російських окупантів. Зокрема, кадрами знищення поділилися бійці Сил спеціальних операцій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!