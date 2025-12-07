Розгін за 5 секунд: топ бюджетних аналогів суперкарів 

Шалена динаміка більше не вимагає мільйонів. Експерти TopSpeed склали рейтинг десяти автомобілів, які за розгоном, керованістю та емоціями конкурують із суперкарами, але коштують як преміальні седани — від 1,78 млн грн.

Ці моделі оснащені потужними двигунами та вишуканою інженерією, забезпечуючи розгін до 100 км/год менш ніж за 5 секунд. Про це повідомляє TopSpeed.

Лідери за динамікою

Найшвидший — Chevrolet Corvette 2025 з 6,2-літровим V8 (495 к.с.), який досягає сотні за 2,8 секунди. Наступний — Audi RS3 2024 з унікальним 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором (401 к.с.) — 3,3 секунди.

По 3,4 секунди показують Porsche 718 Cayman та Audi RS5 (444 к.с.) — остання ще й п’ятимісний хетчбек.

Найкраще співвідношення ціна/швидкість

Розгін за 3,9 секунди при доступній вартості демонструють:

Nissan Z 2025 — 3-літровий V6 (400 к.с.), "механіка задоволення" за 1,78 млн грн .

— 3-літровий V6 (400 к.с.), "механіка задоволення" за . BMW Z4 2025 — німецький родстер із турбошісткою (382 к.с.) за 2,29 млн грн .

— німецький родстер із турбошісткою (382 к.с.) за . Toyota GR Supra 2025 — "жива машина" (382 к.с.) за 2,37 млн грн .

— "жива машина" (382 к.с.) за . Mercedes-AMG C43 2025 — суперкарівська динаміка (416 к.с.) у кузові бізнес-седана за 2,59 млн грн.

Доповнюють список: Ford Mustang GT — американська V8-ікона (4,2 с, 2,08 млн грн) та Cadillac CT5-V — спортивний седан (4,8 с, 2,36 млн грн).

Експерти радять не гнатися лише за цифрами: емоції за кермом важливіші. Але пам’ятайте — шини, гальма та страхування таких "звірів" коштуватимуть дорого, майже як у справжніх суперкарів.

