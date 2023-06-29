Рецепт червоного рису кухні гулла: смачна страва для великої компанії

Ця страва швидко готується, є дуже ситною та смачною. Вона є відомою у кухні гулла, яка поєднує в собі кулінарні традиції Західної Африки, Європи та американських племен.

Інгредієнти:

– Рис пропарений – 400 г

– Олія оливкова Extra Virgin – 60 мл

– Мисливські ковбаски – 230 г

– Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

– Зелений болгарський перець – 1 шт.

– Паста томатна – 340 г

– Цукор – 4 ч. л.

– Часник сушений – 1 ч. л.

– Сіль –1 ч. л.

– Чорний перець – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Рис промийте у воді, поки вона не стане прозорою.

2. На велику сковорідку налийте олію та розігрійте її на середньому вогні. Наріжте кубиками ковбасу цибулю та перець і смажте 3–4 хвилини.

3. Додайте томатну пасту, цукор, часник, сіль і перець. Потім додайте рис та готуйте без кришки 5 хвилин.

4. Перекладіть все у форму для запікання та розрівняйте. Додайте 2 склянки води. Щільно накрийте кришкою або фольгою і запікайте у духовці 30 хвилин при 180 градусів. Вимкніть духовку, витягніть рис та накрийте кришкою і поверніть у духовку ще на 10 хвилин.

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