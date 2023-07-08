Рецепт ніжного суфле з червоної порічки, яке тане у роті

Суфле – це вишуканий та ароматний десерт, який поєднує в собі легку текстуру та неймовірний смак. Стане чудовим закінченням обіду чи вечері.

Інгредієнти:

– Червоні порічки – 200 г

– Яйця курячі – 4 шт.

– Сир кисломолочний – 250 г

– Цукор – 80 г

– Цукор ванільний – 10 г

– Борошно пшеничне – 30 г.

– Крохмаль – 30 г

– Олія соняшникова – 20 г

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Спосіб приготування:

1. Смородину обірвіть з гілочок, помийте та висушіть.

2. Жовтки відділіть від білків та розітріть з кисломолочним сиром, половиною цукру і ванільним цукром. Додайте борошно і крохмаль.

3. Решту цукру додайте до білків та збийте у піну і додайте до сирної маси. Вкиньте смородину і ще раз перемішайте.

4. Розкладіть масу у формочки, змащені олією, та поставте на деко з гарячою води. Випікайте 20 хвилин при температурі 180°C.

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