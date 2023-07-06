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Як зробити варення із чорної смородини на зиму: простий рецепт від Клопотенка

Ігор Романько

Як зробити варення із чорної смородини та законсервувати його на зиму

На кулінарному сайті Євгена Клопотенка було опубліковано детальний рецепт для приготування смачного варення на зиму. Основою рецепту є стиглі і пружні ягоди смородини. Кількість чорного перцю горошком додається за власним смаком. Починайте з п'яти горошин і відповідно до смакових уподобань можна додати більше.

Для того, щоб спеції повністю розкрили свій смак і аромат, їх рекомендується попередньо обсмажити кілька хвилин на сухій сковороді. Варення слід готувати в каструлі з товстим дном, щоб уникнути підгорання. Для даної кількості інгредієнтів підійде каструля об'ємом 3 літри, щоб зручно помішувати і не допустити переливання.

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Інгредієнти для двох півлітрових банок:

  • 1 кг чорної смородини;
  • 500 г цукру;
  • горошинки чорного перцю за смаком.

Помийте 1 кг чорної смородини у друшляку та дайте їй стекти. Перекладіть ягоди в каструлю, додайте 500 г цукру, перемішайте і залиште на годину, щоб ягоди виділили сік.

Розігрійте каструлю на невеликому вогні і після закипання варіть 15 хвилин, періодично помішуючи. Не накривайте кришкою.

Стерилізуйте банки та кришки twist-off або звичайні металеві в паровій бані. Візьміть каструлю, під яку підходить сито, щоб утворилася парова баня. Налийте воду в каструлю і поставте на вогонь. Коли вода закипить, помістіть на сите банку дном догори.

Стерилізуйте протягом 15 хвилин, також кришки можна стерилізувати на парі або помістити в сотейник, залити водою і "варити" їх протягом хвилини після закипання. Після цього вийміть сотейник з кришками з-під вогню.

Додайте горошинки чорного перцю за своїм смаком. Розім'яте їх лезом ножа і додайте до ягід. Важливо, щоб після додавання спецій, варення ще хвилину прокипіло на маленькому вогні.

Потім зніміть його з вогню і розлийте по підготовлених банках. Закрийте кришками. Дайте варенню остигнути при кімнатній температурі, а потім зберігайте його в прохолодному місці протягом року.

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