Як зробити варення із чорної смородини на зиму: простий рецепт від Клопотенка

На кулінарному сайті Євгена Клопотенка було опубліковано детальний рецепт для приготування смачного варення на зиму. Основою рецепту є стиглі і пружні ягоди смородини. Кількість чорного перцю горошком додається за власним смаком. Починайте з п'яти горошин і відповідно до смакових уподобань можна додати більше.

Для того, щоб спеції повністю розкрили свій смак і аромат, їх рекомендується попередньо обсмажити кілька хвилин на сухій сковороді. Варення слід готувати в каструлі з товстим дном, щоб уникнути підгорання. Для даної кількості інгредієнтів підійде каструля об'ємом 3 літри, щоб зручно помішувати і не допустити переливання.

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Інгредієнти для двох півлітрових банок:

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1 кг чорної смородини;

500 г цукру;

горошинки чорного перцю за смаком.

Помийте 1 кг чорної смородини у друшляку та дайте їй стекти. Перекладіть ягоди в каструлю, додайте 500 г цукру, перемішайте і залиште на годину, щоб ягоди виділили сік.

Розігрійте каструлю на невеликому вогні і після закипання варіть 15 хвилин, періодично помішуючи. Не накривайте кришкою.

Стерилізуйте банки та кришки twist-off або звичайні металеві в паровій бані. Візьміть каструлю, під яку підходить сито, щоб утворилася парова баня. Налийте воду в каструлю і поставте на вогонь. Коли вода закипить, помістіть на сите банку дном догори.

Стерилізуйте протягом 15 хвилин, також кришки можна стерилізувати на парі або помістити в сотейник, залити водою і "варити" їх протягом хвилини після закипання. Після цього вийміть сотейник з кришками з-під вогню.

Додайте горошинки чорного перцю за своїм смаком. Розім'яте їх лезом ножа і додайте до ягід. Важливо, щоб після додавання спецій, варення ще хвилину прокипіло на маленькому вогні.

Потім зніміть його з вогню і розлийте по підготовлених банках. Закрийте кришками. Дайте варенню остигнути при кімнатній температурі, а потім зберігайте його в прохолодному місці протягом року.

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