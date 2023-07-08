Рецепт нежного суфле из красной смородины, тающий во рту
Суфле – это изысканный и ароматный десерт, сочетающий в себе легкую текстуру и невероятный вкус. Станет отличным окончанием обеда или ужина.
Ингредиенты:
– красные смородины – 200 г
– яйца куриные – 4 шт.
– Сыр кисломолочный – 250 г
– сахар – 80 г
– Сахар ванильный – 10 г
– Мука пшеничная – 30 г.
– Крахмал – 30 г
– Масло подсолнечное – 20 г
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Способ приготовления:
1. Смородину оборвите, помойте и высушите.
2. Желтки отделите от белков и разотрите с кисломолочным сыром, половиной сахара и ванильным сахаром. Добавьте муку и крахмал.
3. Оставшееся количество сахара добавьте к белкам и взбейте в пену и добавьте в сырную массу. Киньте смородину и перемешайте еще раз.
4. Разложите массу в формочки, смазанные маслом, и поставьте на противень с горячей водой. Выпекайте 20 минут при 180°C.
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