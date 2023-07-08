Рецепт нежного суфле из красной смородины, тающий во рту

Суфле – это изысканный и ароматный десерт, сочетающий в себе легкую текстуру и невероятный вкус. Станет отличным окончанием обеда или ужина.

Ингредиенты:

– красные смородины – 200 г

– яйца куриные – 4 шт.

– Сыр кисломолочный – 250 г

– сахар – 80 г

– Сахар ванильный – 10 г

– Мука пшеничная – 30 г.

– Крахмал – 30 г

– Масло подсолнечное – 20 г

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Способ приготовления:

1. Смородину оборвите, помойте и высушите.

2. Желтки отделите от белков и разотрите с кисломолочным сыром, половиной сахара и ванильным сахаром. Добавьте муку и крахмал.

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3. Оставшееся количество сахара добавьте к белкам и взбейте в пену и добавьте в сырную массу. Киньте смородину и перемешайте еще раз.

4. Разложите массу в формочки, смазанные маслом, и поставьте на противень с горячей водой. Выпекайте 20 минут при 180°C.

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