Как сделать варенье из черной смородины на зиму: простой рецепт от Клопотенко

На кулинарном сайте Евгения Клопотенко был опубликован подробный рецепт для приготовления вкусного варенья на зиму. Основой рецепта являются спелые и упругие ягоды смородины. Количество черного перца горошком добавляется по собственному вкусу. Начинайте с пяти горошин и в соответствии со вкусовыми предпочтениями можно добавить больше.

Для того чтобы специи полностью раскрыли свой вкус и аромат, их рекомендуется предварительно обжарить несколько минут на сухой сковороде. Варенье следует готовить в кастрюле с толстым дном во избежание подгорания. Для данного количества ингредиентов подойдет кастрюля объемом 3 литра, чтобы удобно помешивать и не допустить переливания.

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Ингредиенты для двух поллитровых банок:

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1 кг черной смородины;

500 г сахара;

горошинки черного перца по вкусу.

Помойте 1 кг черной смородины в дуршлаге и дайте ей стечь. Переложите ягоды в кастрюлю, добавьте 500 г сахара, перемешайте и оставьте на час, чтобы ягоды выделили сок.

Разогрейте кастрюлю на небольшом огне и после закипания варите 15 минут, периодически помешивая. Не накрывайте крышкой.

Стерилизуйте банки и крышки twist-off или обычные металлические в паровой бане. Возьмите кастрюлю, под которую подходит сито, чтобы образовалась паровая баня. Налейте воду в кастрюлю и поставьте в огонь. Когда вода закипит, поместите на сытую банку дном вверх.

Стерилизуйте в течение 15 минут, также крышки можно стерилизовать на пару или поместить в сотейник, залить водой и варить их в течение минуты после закипания. После этого извлеките сотейник с крышками из-под огня.

Добавьте горошинки черного перца по своему вкусу. Размяте их лезвием ножа и добавьте к ягодам. Важно, чтобы после добавления специй, варенье еще минуту прокипело на маленьком огне.

Затем снимите его с огня и разлейте по подготовленным банкам. Закройте крышками. Дайте варенью остыть при комнатной температуре, а затем храните его в прохладном месте в течение года.

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