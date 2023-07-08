Рецепт ніжного суфле з червоної порічки, яке тане у роті
Суфле – це вишуканий та ароматний десерт, який поєднує в собі легку текстуру та неймовірний смак. Стане чудовим закінченням обіду чи вечері.
Інгредієнти:
– Червоні порічки – 200 г
– Яйця курячі – 4 шт.
– Сир кисломолочний – 250 г
– Цукор – 80 г
– Цукор ванільний – 10 г
– Борошно пшеничне – 30 г.
– Крохмаль – 30 г
– Олія соняшникова – 20 г
Читайте також: Як зробити варення із чорної смородини на зиму: простий рецепт від Клопотенка
Спосіб приготування:
1. Смородину обірвіть з гілочок, помийте та висушіть.
2. Жовтки відділіть від білків та розітріть з кисломолочним сиром, половиною цукру і ванільним цукром. Додайте борошно і крохмаль.
3. Решту цукру додайте до білків та збийте у піну і додайте до сирної маси. Вкиньте смородину і ще раз перемішайте.
4. Розкладіть масу у формочки, змащені олією, та поставте на деко з гарячою води. Випікайте 20 хвилин при температурі 180°C.
Радимо також звернути увагу на рецепт солодких макаронів з полуницею.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!