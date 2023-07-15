Рецепт салату з персиків та шинки за 15 хвилин
Ідеальна страва для літньої вечері або святкового столу. Ця страва чудово поєднує в собі різні смаки та текстури.
Інгредієнти:
– Шинка – 300 г
– Персики – 4 шт.
– Фета – 200 г
– Олія оливкова Extra Virgin – 3 ст. л.
– Оцет бальзамічний – 1 ст. л.
– Мед – 1 ст. л.
– Діжонська гірчиця – 1 ст. л.
– Сіль – за смаком
– Перець чорний мелений – за смаком
– Рукола – за смаком
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Спосіб приготування:
Заправка: перемішайте оливкову олію, оцет, мед, гірчицю, приправте сіллю та меленим чорним перцем за смаком.
Наріжте шинку. Персики поріжте на скибочки. У мисці змішайте персики, шинку та чисту суху руколу. Посипте зверху фетою і збризніть соусом.
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