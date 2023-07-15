Рецепт салату з персиків та шинки за 15 хвилин

Ідеальна страва для літньої вечері або святкового столу. Ця страва чудово поєднує в собі різні смаки та текстури.

Інгредієнти:

– Шинка – 300 г

– Персики – 4 шт.

– Фета – 200 г

– Олія оливкова Extra Virgin – 3 ст. л.

– Оцет бальзамічний – 1 ст. л.

– Мед – 1 ст. л.

– Діжонська гірчиця – 1 ст. л.

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Рукола – за смаком

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Спосіб приготування:

Заправка: перемішайте оливкову олію, оцет, мед, гірчицю, приправте сіллю та меленим чорним перцем за смаком.

Наріжте шинку. Персики поріжте на скибочки. У мисці змішайте персики, шинку та чисту суху руколу. Посипте зверху фетою і збризніть соусом.

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