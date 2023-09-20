Рецепт яєчного салату з крабовими паличками за 30 хвилин

Цей салат за рецептом від Shuba сподобається навіть тим, хто не дуже любить крабові палички. Він також доволі доступний, адже всі інгредієнти для його приготування можна знайти у найближчому магазині.

Інгредієнти:

Крабові палички –250 г

Яйця курячі –4 шт.

Плавлений сир – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Яблука – 1 шт.

Лимон, сік – 20 г

Майонез 72% – 150 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

Яйця зваріть вкруту впродовж 10 хвилин. Потім окремо натріть білки й жовтки.

Плавлені сирки натріть на середній тертці, крабові палички – на грубій тертці.

Велике яблуко натріть на дрібну тертку і побризкайте лимонним соком.

Салат викладайте шарами: білки, сирок, цибуля, крабові палички і яблуко, перевищуючи майонезом. Зверху салат змастіть майонезом і посипте жовтками.

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