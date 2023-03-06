Рецепти на 8 березня: що приготувати коханій на свято

Якщо ви хочете здивувати свою кохану на 8 березня, можна приготувати їй на сніданок салат з креветками та каву дальгона.

Щоб приготувати корейську каву дальгона, вам знадобиться розчинна кава – 2 ст. ложки, стільки ж цукру, кілька столових ложок гарячої води та 400 мл молока.

Для початку потрібно збити каву, цукор і гарячу воду, поки маса не стане кремовою. В скляну чашку чи стакан налийте підігріте молоко, а зверху викладіть кавовий крем.

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Щоб приготувати салат з авокадо та креветками, потрібні такі продукти:

Авокадо – 2 шт

Вершковий сир – 100 г

Цибуля шалот – 1 шт

Вершковий сир – 100 г

Сьомга слабосолона – 200 г

Очищені варені креветки – 15 г

Сухарі з білого хліба – 4 ст. л.

Помідор чері – 3 шт

Листовий салат – 100 г

Оливкова олія – столова ложка

Як готувати:

Один авокадо очищаємо від шкірки та нарізаємо на частинки довільного розміру. Цибулю треба дрібно нарізати та розтовкти разом з авокадо.

Другий авокадо треба змішати з листям салату та додати туди порізану на довільні шматочки сьомгу.

Треба викласти на тарілку спочатку авокадо з цибулею, потім шматочки сьомги, а вже зверху вершковий сир, а на нього сухарики. Потім зверху треба викласти листя салату з сьомгою та розкласти зверху очищені креветки.

Прикрасити салат треба помідорами чері, розрізавши їх на 4 частини. Зверху полийте оливковою олією.

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