Різке потепління в Україні: як довго українці насолоджуватимуться березневою 'спекою'

Березень із самого початку потішив теплом. По всій території країни очікується суха й тепла погода.

Через такі погодні умови на багатьох метеостанціях уже зафіксували початок метеорологічної весни. Теплі повітряні маси охопили більшість регіонів України. Про це розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру, пише ТСН.

Вона зазначила, що середньодобові температури в більшості областей уже кілька днів поспіль залишаються вище нуля, що свідчить про перехід до весняного сезону.

Протягом усього тижня, вихідних і навіть на початку наступного тижня в Україні утримається суха погода без опадів. Найближчими днями трохи прохолодніше буде у Карпатському регіоні, східних областях і біля морського узбережжя – там денна температура коливатиметься в межах +8…+13 °С. В інших частинах країни середні показники сягнуть +11…+17 °С.

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Своїми прогнозами на весняні місяці поділився синоптик Володимир Деркач. Він зазначив, що перші десять днів березня будуть переважно сухими.

Опади можливі, але вони будуть слабкими та нечастими. Очікується посилення вітру. До 10 березня вночі здебільшого триматиметься незначний мороз, а вдень температура підніматиметься вище нуля. Друга декада березня, за словами синоптика, принесе більше тепла, хоча значних опадів усе ще не передбачається. Вночі можливі незначні мінусові температури, але лише місцями. Вдень буде відчутно тепліше, а термометри місцями показуватимуть понад +10 °С.

Третя декада місяця розпочнеться з похолодання. Очікуються дощі середньої інтенсивності, місцями можливий мокрий сніг. У другій половині періоду кількість опадів зменшиться, проте західний вітер принесе дещо підвищену вологість. Хоча температура піде вгору, істотного потепління поки чекати не варто.

Синоптик додає, що справжнє весняне тепло не поспішає прийти й на початку квітня. Потепління триватиме всього день-два, після чого знову будуть кілька прохолодних днів із опадами. Така мінлива погода збережеться майже до кінця першої декади місяця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді весна поб'є температурні рекорди.

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