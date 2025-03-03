Російська армія атакувала військовий полігон на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені: призначено перевірку

1 березня російські війська завдали ракетного удару по полігону, де перебували українські військові. Ймовірно, йдеться про полігон "Новомосковський" у Дніпропетровській області. У Збройних силах України призначили перевірку, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.

Під ворожий обстріл потрапив один із підрозділів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що війна потребує швидких рішень і нових стандартів безпеки, інакше ризики втрат тільки зростатимуть. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ та командувач Михайло Драпатий.

За його словами, вже розпочато розслідування, а відповідальності не уникне ніхто – ні ті, хто ухвалював рішення, ні ті, хто цього не зробив вчасно. Драпатий наголосив, що особисто контролюватиме перебіг розслідування та вимагатиме найсуворішого покарання для винних. Також призначено перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою.

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Командувач підкреслив, що наслідки цієї трагедії – це результат несвоєчасних рішень і незасвоєних уроків. Він закликав командування армії відмовитися від бюрократії та формального підходу в ухваленні рішень.

Напередодні російська сторона заявила про удар ракетою "Іскандер-М" по полігону "Новомосковський", де нібито проходили підготовку військові 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Офіційно командування України спочатку не коментувало цю інформацію.

3 березня Суспільне повідомило, що в одній з обласних лікарень Дніпропетровщини перебуває велика кількість поранених, які постраждали внаслідок цього удару. У мережі також з’явилася інформація про збір гуманітарної допомоги для постраждалих – одягу, матраців, їжі та води.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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