Російська армія здійснила масовану атаку на Україну: у Києві пошкодженно багатоповерхівку, 8 поранених, серед них - дитина, Хмельниччину атакували 'Кинджалами' фото

Увечері 27 липня російські війська здійснили атаку ударними дронами на територію України. Основний удар припав на Дарницький район Києва, де внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, зокрема трирічна дитина. Також поранення отримав чоловік у Херсоні.

Про це повідомляє поліція Києва в Telegram. У Києві повітряна тривога пролунала після 22:00. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. Після серії вибухів стало відомо про пошкодження вікон у багатоповерховому будинку. Спочатку повідомлялось про одну постраждалу людину, згодом кількість травмованих зросла до п’яти, а потім — до восьми. За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, серед постраждалих — дитина трьох років з осколковими пораненнями. Чотири особи були ушпиталені, одна з них перебуває у важкому стані. Окрім пошкодження будинку, постраждали кілька припаркованих автомобілів, однак пожежі не було.

Нацполіція повідомила про п’ятьох поранених, серед яких дворічна дівчинка з порізами стопи внаслідок розбитого скла. За їхніми даними, пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхи житлового будинку.

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У Запорізькій області також зафіксовано вибухи — про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. У Херсоні близько півночі внаслідок обстрілу постраждав 32-річний чоловік. У нього діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкові поранення кінцівок. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Кропивницькому в ніч на 28 липня дрони атакували центр міста. Внаслідок вибуху пошкоджено будівлю обласної філармонії. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає. Пожежу, що виникла після атаки, ліквідовують відповідні служби.

У Хмельницькій та Рівненській областях під час нічної повітряної тривоги працювала ППО. Повідомляється про збиття повітряних цілей. Подробиці інцидентів у цих регіонах будуть повідомлені згодом.

Нагадаємо, 25 липня російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові.

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