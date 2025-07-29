Російська армія вдарила по виправній колонії у Запоріжжі: 17 людей загинуло, більше трьох десятків поранено (фото)

У ніч на 29 липня російські війська завдали удару по виправній колонії в Запорізькій області, внаслідок чого загинули 17 осіб, ще 42 зазнали поранень. Ворог здійснив вісім обстрілів по Запорізькому району, на колонію скинули 4 КАБи.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров в Telegram. Один із ударів прийшовся безпосередньо по колонії. У результаті атаки будівля виправної установи була повністю зруйнована, також пошкодження отримали приватні житлові будинки, що розташовані неподалік.

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

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Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 25 липня російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові.

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