Російські ЗМІ опублікували карту атаки дронів на Москву та область (фото)

За повідомленнями російських ЗМІ, вночі 30 травня безпілотники атакували Москву та область. Зазначається, що 19 дронів збиті на підльоті (Рублівка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва, Апрелівка, Власиха). Близько 10 зачепилися за дерева та впали (Одінцівський район, ТІНАО). Також, 3 дрони потрапили до житлових будинків (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова).

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Загалом, за попередніми даними, 32 БПЛА було задіяно для атаки на Москву.

Телеграм-канал Збройні Сили України опублікував карту атаки дронів на Москву та область:

Нагадаємо, вночі 30 травня Московську область атакували дрони.

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