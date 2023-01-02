Росія погрожуватиме ядерною зброєю, але Україна переможе: астрологиня назвала терміни

Україна може здобути перемогу у війні з Росією у 2023 році. Вже у березні у Росії розпочнуться революційні процеси, спрямовані на повалення єдиновладдя.

Про це заявила астрологиня Ольга Медвецька. За її словами, небезпека ще буде наприкінці червня через квадрат Марс-Уран. Російський диктатор Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю, можлива нова ескалація.

"Швидше за все, цей момент означатиме перехрестя, і тут має відбутися одне з двох – або закінчення війни, або ще один виток до 2024 року. Втім, я більше схиляюся до першого сценарію, адже після цих напружених положень на небі довгий час (до жовтня) не буде різко негативних аспектів (а точніше після кількох напружених моментів у липні), тобто не має бути й ескалацій", – зазначила вона.

Астрологиня додала, що у жовтні знову виникнуть напружені аспекти, пов'язані з Марсом, Плутоном, Юпітером, що не свідчить про мирний час. Однак із Марсом у поєднанні буде і Меркурій, який є планетою переговорів, домовленостей.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.