Росія влаштувала масований ракетний удар по Україні 26 січня після нічних атак "шахедами": подробиці

Вночі 6 січня росія завдала атаки по Україні дронами-камікадзе, а вже вранці випустили по Україні ракети різного типу. Повідомляється про вибухи у Київській, Дніпропетровській, Черкаській та Миколаївській областях.

Триває масована ракетна атака. Було запущено щонайменше 30 ракет.

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Вранці 26 січня керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону, що з ночі спостерігалася активність ворожої авіації, зокрема стратегічної з напрямку Каспійського моря, активність пунктів баз запуску "шахедів" та корабельного угруповання.

За її словами, в Чорному морі перебувають 3 ракетоносії із 20 ракетами типу "Калібр".

Гуменюк пояснила, яку тактику використовують росіяни. Зокрема за допомогою БПЛА виснажують систему ППО України та цілилися по критичній, енергетичній та військовій інфраструктурі.

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про збиття 24 дронів-камікадзе з 24 запущених по Україні вночі 26 січня. Пуски здійснювались зі сходу Азовського моря. Переважну кількість знищено в центрі країни.

Україна збила 24 російських дронів-камікадзе з 24 вночі 26 січня

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Цю ж інформацію підтвердив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За його словами, переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Сергій Борзов про нічну атаку дронами-камікадзе

Україна відбиває ракетну атаку росіян 26 січня

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог надає більшої уваги центру України. В етері телемарафону він повідомив про влучання російських ракет у декількох областях, зокрема Вінницькій.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Росіяни атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів "Shahed". В повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

"За оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. Том не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!" , – заявив Попко.

Близько 10 години ранку у Києві пролунав потужний вибух. Цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Києві

Нагадаємо, що заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Москва може бути потенційною ціллю для ударів. За його словами, саме через це на дахах деяких будівель російської столиці встановили системи ППО.

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