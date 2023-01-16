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Війна в Україні

Російські ракети С-400, якими обстріляли Київ і Запоріжжя: що про них відомо та дальність пуску

Тетяна Іванова

Ракетна атака по містах України

Defense Express проаналізували уламки ракет, які ворог застосував під час удару по Дніпру. На думку експертів, росія використала 14 січня ракети С-400, а також 31 грудня у Києві.

Про це йдеться в матеріалі аналітиків Defense Express. Зазначається, що на фото уламків, яку було отримано з власних джерел, вказано маркування 48Н6ДМ, яке має відношення до ракет такого типу.

Відмінність ракет С-300 та С-400

Ракета з маркуванням 48Н6ДМ має дальність ураження повітряних цлей 250 км, бойова частина 180 кг.

Ракета С-300 з маркуванням 5В55 має дальність ураження повітряних цілей до 75 км, а вага бойової частини - 133 кг.

Швидкість ракети 48Н6ДМ - 2,5 км/с. Таким чином політ на 230 км складає орієнтовно декілька хвилин.

Звідки був здійснений запуск ракет С-400

На думку експертів - це територія білоруського аеродрому "Зябровка", який знаходиться під Гомелем, всього у 20 км від кордону з Україною.

Раніше про цей аеродром у Білорусі вже офіційно повідомляли, як про пусковий район С-300 для ударів по наземних об'єктах у Чернігівській області. На другому місті за вірогідністю є прикордонні райони Брянської області.

Зона ураження ракети С-400

Експерти зазначають, що показник ракет С-400 варто вважати, як "від". Зона ураження може бути значно більше.

На ілюстраціях, що вказані нижче, видно, що під загрозою перебувають не тільки Київ, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.

Як зазначається в матеріалі, коли раніше росія використовувала ракети 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, всі ці міста не перебували у зоні ризику.

 

Експерти повідомляють, що перехоплення ракет, що запущені за балістичною траекторією, потребує використання таких протиракетних комплексів,, як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE.

Керування ракетою С-400

При дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації.

Як пише видання, зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У випадку удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею.

 

Під час потрапляння у житловий будинок ракета С-400 легко може пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У випадку підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет.

Експерти підкреслюють, що метою атаки росіян може бути лише місто загалом. Пуски з С-400 ракетами 48Н6ДМ становлять значну загрозу для цивільного населення.

Тому закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

В матеріалі вказується, що використання ЗРК С-300 чи С-400 під час атаки по Дніпру підтвердив сам головнокомандувач Валерій Залужний.

За словами експертів видання, схожі уламки ракет були знайдені під час атаки по Київській області - Макарову та Копилову. На це вказує їх маркування.

"У ній є кілька тисяч уламків певної однакової унікальної форми. Вони дають зробити висновок, що ці нові ракети 48Н6ДМ були застосовані по столиці вже вдруге, бо наші джерела стверджують, що такі ж уламки знайшли в зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому Яру й у зруйнованому готелі за палацом "Україна" під час ракетних атак по Києву 31 грудня", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, що 14 січня росія атакувала Україну. Перші звуки вибухів почули до початку повітряної тривоги на Київщині.

Під час ракетного удару 14 січня ракета потрапила у житловий будинок в Дніпрі. Наразі відомо про десятки загиблих, їх кількість зростає.

Раніше в мережі показали, як проходило рятування жінки з-під завалів будинку.

В результаті атаки один з під'їздів будинку у Дніпрі повністю знищений. Там могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 - діти.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону напередодні повідомив, що окупанти випустили по Дніпру ракету Х-22.

Водночас позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в етері російського журналіста Марка Фейгіна заявив, що нібито українські сили ППО збили ракету Х-22. Її уламки впали на під'їзд багатоповерхівки та вибухнули.

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Війна в Україні