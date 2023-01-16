Російські ракети С-400, якими обстріляли Київ і Запоріжжя: що про них відомо та дальність пуску

Defense Express проаналізували уламки ракет, які ворог застосував під час удару по Дніпру. На думку експертів, росія використала 14 січня ракети С-400, а також 31 грудня у Києві.

Про це йдеться в матеріалі аналітиків Defense Express. Зазначається, що на фото уламків, яку було отримано з власних джерел, вказано маркування 48Н6ДМ, яке має відношення до ракет такого типу.

Відмінність ракет С-300 та С-400

Ракета з маркуванням 48Н6ДМ має дальність ураження повітряних цлей 250 км, бойова частина 180 кг.

Ракета С-300 з маркуванням 5В55 має дальність ураження повітряних цілей до 75 км, а вага бойової частини - 133 кг.

Відео дня

Швидкість ракети 48Н6ДМ - 2,5 км/с. Таким чином політ на 230 км складає орієнтовно декілька хвилин.

Звідки був здійснений запуск ракет С-400

На думку експертів - це територія білоруського аеродрому "Зябровка", який знаходиться під Гомелем, всього у 20 км від кордону з Україною.

Раніше про цей аеродром у Білорусі вже офіційно повідомляли, як про пусковий район С-300 для ударів по наземних об'єктах у Чернігівській області. На другому місті за вірогідністю є прикордонні райони Брянської області.

Зона ураження ракети С-400

Експерти зазначають, що показник ракет С-400 варто вважати, як "від". Зона ураження може бути значно більше.

На ілюстраціях, що вказані нижче, видно, що під загрозою перебувають не тільки Київ, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.

Як зазначається в матеріалі, коли раніше росія використовувала ракети 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, всі ці міста не перебували у зоні ризику.

Експерти повідомляють, що перехоплення ракет, що запущені за балістичною траекторією, потребує використання таких протиракетних комплексів,, як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE.

Керування ракетою С-400

При дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації.

Як пише видання, зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У випадку удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею.

Під час потрапляння у житловий будинок ракета С-400 легко може пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У випадку підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет.

Експерти підкреслюють, що метою атаки росіян може бути лише місто загалом. Пуски з С-400 ракетами 48Н6ДМ становлять значну загрозу для цивільного населення.

Тому закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

В матеріалі вказується, що використання ЗРК С-300 чи С-400 під час атаки по Дніпру підтвердив сам головнокомандувач Валерій Залужний.

За словами експертів видання, схожі уламки ракет були знайдені під час атаки по Київській області - Макарову та Копилову. На це вказує їх маркування.

"У ній є кілька тисяч уламків певної однакової унікальної форми. Вони дають зробити висновок, що ці нові ракети 48Н6ДМ були застосовані по столиці вже вдруге, бо наші джерела стверджують, що такі ж уламки знайшли в зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому Яру й у зруйнованому готелі за палацом "Україна" під час ракетних атак по Києву 31 грудня", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, що 14 січня росія атакувала Україну. Перші звуки вибухів почули до початку повітряної тривоги на Київщині.

Під час ракетного удару 14 січня ракета потрапила у житловий будинок в Дніпрі. Наразі відомо про десятки загиблих, їх кількість зростає.

Раніше в мережі показали, як проходило рятування жінки з-під завалів будинку.

В результаті атаки один з під'їздів будинку у Дніпрі повністю знищений. Там могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 - діти.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону напередодні повідомив, що окупанти випустили по Дніпру ракету Х-22.

Водночас позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в етері російського журналіста Марка Фейгіна заявив, що нібито українські сили ППО збили ракету Х-22. Її уламки впали на під'їзд багатоповерхівки та вибухнули.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !