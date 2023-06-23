росіяни вночі запустили по Україні 13 крилатих ракет, сили ППО ліквідували всі цілі

У ніч проти 23 червня російські бойовики використали крилаті ракети для атак по Україні. Всі повітряні цілі були знешкоджені силами ППО.

Як повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, цієї ночі ворог завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації, намагаючися влучити у військовий аеродром у Хмельницькій області.

"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: У росіян скоротилися запаси крилатих ракет, у ЗСУ є успіхи на фронті – огляд бойових дій від військового аналітика Тома Купера

Тим часом голова адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак заявив, що вночі над регіоном було ліквідовано дрон-камікадзе Shahed 136.

"Інших атак на регіон не зафіксовано. Скрізь було тихо", – додав він.

Нагадаємо, остання масштабна атака ворога сталася уночі 20 червня, Сили протиповітряної оборони знищили попередньо 28 із 30 ворожих безпілотників типу "Шахед".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!