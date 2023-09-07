росіяни вночі запустили по Україні 33 Shahed: три години атакували Одещину

У ніч проти 7 вересня росіяни випустили по Сумській та Одеській областях України 33 ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".Сили ППО знищили 25 повітряних цілей.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, російські терористи атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда).

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"Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів", в основному – у напрямку південних районів Одеської області. За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", – йдеться у повідомленні.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог майже три години бив по Ізмаїльському районі Одещини. У кількох населених пунктах області сталися руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

"Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. Бажаємо йому якнайскорішого одужання", – додав Кіпер.

Сили оборони півдня України уточнили, що саме над Одеською областю збито 24 безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни випустили по Україні 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". З 33 цілей 23 було знищено ППО.

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