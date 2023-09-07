Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня: історія свята, традиції та прикмети

8 вересня за новим церковним календарем в Україні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці, яке у народі називають другою Пречистою (раніше це свято відзначали 21 вересня).

Історія свята

За біблійними переказами, у давні часи у Назареті жили праведні Яким і Анна. Вони не мали дітей. Ангел явився їм та приніс добру звістку, що скоро в їх сім'ї народиться дочка, яку знатиме і любить увесь світ. І зрештою Анна народила дочку, яку назвали Марією. Батьки поклялися, що коли дівчинка підросте, вони приведуть її до храму, де вона служитиме до повноліття.

Свято, присвячене народженню Пресвятої Богородиці, називають Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії, або Друга Пречиста. Це свято – особливе, дванадесяте.

Традиції Другої Пречистої

Пресвяту Богородицю вважають покровителькою всіх жінок. Їм моляться для збереження родини, просять заступитися за дітей та оберігати їх, до неї жінки звертаються з проханнями про допомогу у зачатті та народженні дітей. Незаміжні дівчата у молитвах до Марії моляться за наречених.

Що можна робити у свято Різдва Пресвятої Богородиці

Цього дня заведено ходити до храмів та молитися святій Марії.

Після церкви люди роздавали милостиню нужденним.

Заведено цього дня укладати шлюби – вони мають бути міцними та щасливими.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці зустрічали біля водойм – жінки вмивалися водою, яка вважалася цілющою.

Заборони на Другу Пречисту

Вживати спиртні напої, лаятися, лихословити.

Займатися рукоділлям, шити, ремонтувати взуття чи одяг.

Цього дня не можна брати до рук гострі предмети. Хліб не ріжуть, а ламають.

Свято треба відзначити у колі близьких, інакше людина буде приречена на самотність.

Народні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці

Якщо погода в цей час була ясною, осінь буде безхмарною та теплою.

Зайці почали копати нори – скоро похолодає.

Дитина, народжена у свято, буде працелюбною.

Сильний вітер – узимку буде мало снігу.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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