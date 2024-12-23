Рютте назвав критику Зеленського у бік Шольца невиправданою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що критика президента України Володимира Зеленського щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца є "несправедливою" та "невиправданою". "Я неодноразово просив Зеленського припинити критикувати Олафа Шольца, адже вважаю це несправедливим. Те, що Шольц зробив для України, справді вражає. Завдяки його зусиллям Німеччина стала другою після США за обсягами військової допомоги Україні. Це досягнення, за яке Київ має бути вдячний", – наголосив Рютте.

Про це він розповів в інтервʼю ЗМІ Німеччини, передає ntv.У той же час генсек НАТО висловив свою позицію щодо військової підтримки України. Він зазначив, що постачав би ракети Taurus та не вводив би обмежень на використання наданої зброї.

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"Ми розуміємо, що такі можливості мають велике значення для України", – додав Рютте.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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