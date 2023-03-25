З 26 березня стосунки 'не працюють' для чотирьох знаків зодіаку

Нові енергії Плутона та Марса допоможуть ухвалити рішення, яке чотири знаки тримали у серці протягом останніх кількох місяців. Коли Плутон перейшов у Водолія, а Марс закінчив перебування в Близнюках, ясність настала.

З 26 березня все виглядатиме по-іншому, і не вдасться знайти жодної причини, щоб залишитися у стосунках. Астрологи назвали знаки, які розлюблять і припинять стосунки.

Козеріг

Ви зануритеся у свободу, яка приходить із точним знанням, хто ви є і чого хочете. Зараз знак переживає кінець або драматичний перехід у стосунках, особливо якщо є значні віхи стосунків з 2007-2009 років. Це пов’язано з тим, що Плутон у Козерогові працював над тим, щоб знищити переконання, які більше або ніколи не мають справжнього відгуку.

Поряд з Місяцем у першій чверті в Раку, який активує ваш сьомий дім відносин, ви відчуєте бажання проштовхнути будь-які обмеження. Марс, тепер також у Раку, створює союз із Сатурном у Рибах. Це створює нестримну силу, що і хто відчуває, що вам призначено – і віддаляє від того, що ні.

Діва

Ви маєте справу з багатьма суперечливими енергіями. Плутон перемістився у Водолія після перебування в Козерогові у вашому п’ятому будинку. Протягом цього часу Плутон допоміг побачити правду стосунків. Тепер планета увійшла у ваш шостий дім. Ви більше не терпите нічого, що здається виснажливим.

Сатурн у Рибах також перебуває у трині з Марсом у Раку, що породжує бажання досягти того, що ви дійсно хочете для себе та свого життя. Хоча ви захочете залишитися у стосунках, цього тижня може здатися, що у цьому залишитися більше негативу, ніж позитиву. Це відчуття посилиться, оскільки Марс у Раку спонукає бути більш товариськими та гуляти з друзями, тому що шанс зустріти когось нового різко зростає.

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Овен

Ви повинні помиритися з романтичним вибором, який зробили, коли не знали, ким ви є насправді, щоб це не зруйнувало ваше майбутнє. Плутон у Водолії змінить вашу дружбу та соціальну сферу, яка є вашим одинадцятим будинком. Юпітер у вашому знаку зодіаку та першому домі допомагає вам розширитися та довіритися своєму внутрішньому "я".

Коли Марс у Раку створює тригон із Сатурном у Рибах, ви розкриєте глибші мотиви та істину щодо стосунків. Коли ви починаєте повертатися до своєї влади та дізнаватися більше про те, ким ви є, ви побачите речі з унікальної точки зору.

Близнюки

Поки Марс був у вашому знаку зодіаку, ухвалити остаточне рішення, у якому ви були впевнені, було складно. Але коли ви віддаляєтеся від цієї енергії та ясності, коли Марс у Раку разом із Місяцем у першій чверті, ви будете впевненіше робити ті кроки, які вам потрібні.

Ви повинні нарешті відчути себе вільними вирішити, чого ви можете дотримуватися, і з оптимізмом дивитесь у майбутнє. Ви більше зосереджені на виявленні та досягненні своєї мети, ніж на спробах змусити стосунки працювати, які, як ви тепер знаєте, просто не призначені.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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