З початком осені частина ВПО втратить виплати: що відомо

З 1 вересня частина внутрішньо переміщених осіб втратить фінансову допомогу від України. Таке рішення уряд ухвалив ще 11 липня 2023 року.

Кабмін визначив, що для всіх ВПО, які зараз отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату ще на пів року, тобто до кінця січня 2024 року, повідомляє "На пенсії".

Втім, з 1 вересня допомога продовжується тільки для тих громадян, які справді цього потребують. Зокрема, виплати припинять громадянам, які:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн.

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Також без допомоги залишаться ВПО, які придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.

Виплат позбавлять також громадян, які мають у власності житло, яке розташоване на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м² на одного члена сім’ї.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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