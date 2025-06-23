З ремонтом чи без: яка квартира обійдеться дешевше в Україні у 2025 році

Придбання квартири – це завжди пошук балансу між бажаним, фінансовими можливостями та реальною ситуацією на ринку. Одне з основних питань, яке постає перед покупцем: обрати вже відремонтовану квартиру чи інвестувати в житло у стані "після забудовника"? Відповідь залежить від ваших пріоритетів, фінансів і готовності брати на себе певні ризики.

Насамперед слід визначити мету покупки: житло для себе чи інвестиційний актив – звертає увагу експерт з нерухомості, член Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Бразас у коментарі агентству "УНН". Саме ціль придбання вплине на те, який варіант виявиться доцільнішим. Якщо квартира купується для особистого проживання, ремонт "під ключ" не завжди є перевагою – іноді він може спричинити додаткові незручності.

"У вже відремонтованій квартирі ви отримаєте не той інтер’єр, який хочете, а той, який є. Можуть бути незручності – наприклад, розетки не там, де потрібно, або не те обладнання. І це – основний мінус", – пояснює Андрій Бразас.

Однак, навіть купуючи квартиру без оздоблення, варто зважати на інше: ремонт потребує часу, зусиль і бюджету.

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"Якщо у вас немає знайомої бригади або ви самостійно не займаєтесь ремонтом, то немає гарантії, що все буде зроблено швидко й якісно. Часто процес затягується на кілька місяців", – додає експерт.

Коли йдеться про інвестицію, наприклад – здачу квартири в оренду, пріоритети змінюються. У цьому випадку вирішальним фактором стає час, адже кожен місяць без орендаря – це фінансові втрати.

"Купуєте квартиру, оплачуєте – і вона одразу починає приносити дохід, якщо вже має ремонт. Ви можете відразу заселити орендарів або заїхати самі", – зазначає Бразас.

На перший погляд здається, що квартира без ремонту повинна коштувати значно дешевше. Але в реальності економія часто не покриває витрат на облаштування.

"Навіть якщо уявити, що ремонт обійдеться у 500 доларів за квадратний метр – що зараз майже нереально – ціна квартири без оздоблення все одно не буде нижчою на цю суму. Ринок не надає такого дисконту", – пояснює рієлтор.

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У столиці середня вартість ремонту в новобудовах коливається в межах 1 000–1 200 доларів за "квадрат". Водночас навіть дорогий ремонт не гарантує підвищення ринкової вартості житла.

Житло без оздоблення може бути виправданим варіантом лише за певних умов – якщо ви самі вмієте робити ремонт або маєте надійних майстрів.

"Варто розглядати такий варіант лише тоді, коли є можливість виконати роботи швидко та з мінімальними витратами. Ви самі – будівельник або маєте хорошу бригаду – тоді це справді може бути вигідно", – зазначає Андрій Бразас.

Ще один варіант — так званий "швидкий ремонт" для орендного житла: просте, базове оздоблення з мінімальними витратами й оперативним запуском об’єкта.

"Це працює, якщо ви займаєтесь ремонтами професійно й можете зробити бюджетний варіант з меблями за короткий термін", – додає експерт.

Одним із цікавих варіантів для інвесторів можуть стати квартири в новобудовах, де будинок вже збудований, але ще не введений в експлуатацію. Часто такі об’єкти вже мають базовий ремонт і пропонуються за привабливішою ціною.

"Придбали квартиру з ремонтом, додали меблі – і можна одразу здавати в оренду. Документи оформлюєте паралельно. Житло дорожчає, а ви вже заробляєте", — пояснює експерт.

Це дозволяє поєднати зростання вартості нерухомості з отриманням стабільного доходу.

"Комунікації можуть бути ще не підключені, але об’єкт технічно готовий. Якщо забудовник має ресурс, він доведе справу до кінця", – каже Бразас.

Однак важливо розрізняти такі пропозиції від справжнього "нульового циклу".

"Я б не радив інвестувати в котлован на цьому етапі. У 2022-му все зупинилось, і коштів ніхто не повернув", –застерігає він.

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Якщо житло в критичному стані, капітальний ремонт перед продажем робити не варто. Але якщо є лише дрібні недоліки – варто обмежитися косметикою.

"Коли треба трохи підправити: відпала плитка, пошкоджені двері – тоді косметичний ремонт обов’язковий. Це суттєво підвищує привабливість квартири", – каже експерт, додаючи, що вирішальну роль відіграє перше враження.

"Якщо квартира виглядає охайно, приємно пахне – покупець з більшою ймовірністю зробить вибір на її користь. Навіть якщо щось потім доведеться доробити", – підсумовує Бразас.

Як ухвалити правильне рішення

У 2025 році варто купувати квартиру з ремонтом у трьох випадках:

якщо планується оренда – щоб швидко отримати дохід;

якщо немає часу або ресурсів на облаштування;

якщо ремонт якісний, а ціна адекватна.

Без ремонту доцільно купувати житло, коли:

є досвід, бригада або можливість зробити все дешево;

потрібно повністю адаптувати простір під власні потреби;

об’єкт – "майже готовий", і ви розраховуєте на зростання його вартості.

В усіх інших ситуаціях, за словами Бразаса, ризик втратити час, гроші та нерви значно вищий.

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