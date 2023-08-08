Садівники пояснили, чому потрібно обрізати герань, троянди та лаванду у серпні

Серпень – чудовий час для обрізки багатьох рослин у саду. Втім, деякі квіти потребують обрізання саме у цей час, щоб збільшити цвітіння та покращити естетику.

Обрізка передбачає вибіркове видалення частин рослини (гілок, бруньок, відцвілих квітів тощо), щоб маніпулювати рослиною в садових і ландшафтних цілях. З серпня по грудень обрізка полягає в видаленні мертвих або пошкоджених гілок, повідомляє Express.co.uk.

Герань

При вирощуванні витривалої герані в основному йдеться про обрізку. Коли цвітіння закінчиться, обрізка їх назад до рівня землі сприятиме пізньому виходу квітів у другій половині літа, а також свіжого листя.

Протягом усього сезону важливо видаляти відцвілі квіти, щоб стимулювати появу нових. Потім, лише коли зів’януть останні кілька квіток, слід видалити стебло.

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Лаванда

Витривалі рослини лаванди краще обрізати після того, як вони закінчили цвітіння в кінці серпня. Обрізка в цей час дозволяє рослині відновитися до зими, заохочує більш повний ріст у наступному році.

Альстромерії

Хоча альстромерії потребують незначної обрізки, найкраще це робити в серпні. Коли ці рослини переходять після першого цвітіння, висмикуйте (а не обрізайте) стебла, як це робите з ревенем. Це сприяє більшому росту з-під землі.

Гліцинія

Обріжте гліцинію після цвітіння, "видаливши всі хвилясті бічні пагони" з основної гілки приблизно до п’яти листків від основного стебла. Це контролює розмір гліцинії, запобігаючи її потраплянню в жолоби.

Гладкі троянди

Рамблери регулярно обрізають наприкінці літа, після того, як на них з’являться квіти та шипшина. Однак обрізання можна проводити в будь-який час з пізньої осені до пізньої зими.

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