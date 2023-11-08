Найдорожча ліквідація: бійці 103 бригади за допомогою FPV-дрону 'вбили' ЗРК Тор, вартість якого понад 24 млн доларів (відео)

На Куп'янському напрямку воїни підрозділу "Крила" 103 окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України завдяки FPV-дрону знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Вартість такої техніки перевищує 24 мільйони доларів.

Відео знищення ворожої техніки з'явилося у мережі. Зазначається, що це "найдорожча знищенна ціль" за історію застосування FPV-дронів.

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"Це вже другий уражений ними "Тор" за місяць. Перший ЗРК вони серйозно пошкодили, і він втік. Другий вже остаточно знищено", – йдеться у коментарі до відео.

Зенітний ракетний комплекс "Тор"

Цей зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для ураження повітряних цілей на висотах від 10 до 15 км і на дальності до 12 км.

"Тор" є одним з найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі. Він має високі характеристики та може ефективно протистояти широкому спектру повітряних цілей, включаючи літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Характеристики ЗРК "Тор":

Дальність стрільби - до 12 км

Висота стрільби - до 15 км

Час розгортання - до 5 хвилин

Екіпаж - 3 людини

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