Найпростіший рецепт солоних огірків на зиму: не потрібно консервувати
Солоні огірки – це одна з улюблених закусок українців. Вони можуть бути приготовлені різними способами, але найпоширеніший – це консервування.
Однак, є рецепт, який дозволяє приготувати солоні огірки без стерилізації. Спробуйте цей метод і ви будете приємно здивовані.
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Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 3-літрова банка
- Листок хрону
- 6 зубчиків часнику
- 6 листків смородини
- 7 листків вишні
- 1 пучок кропу
- 2 кг огірків середнього розміру
- 3 столові ложки солі
- Холодна вода – 2 літра
Інструкції:
- Простерилізуйте банку і кришку в киплячій воді протягом 5-7 хвилин.
- У банку покладіть листок хрону, часник, листя смородини, листя вишні, кріп.
- Зверху викладіть огірки.
- Посипте огірки сіллю.
- Залийте банку холодною водою.
- Закрийте банку капроновою кришкою.
- Поставте банку в холодне місце на добу.
Через добу кілька разів переверніть банку, щоб сіль розчинилася.
Поставте банку в холодне місце на зберігання.
Солоні огірки без стерилізації готові! Вони будуть хрусткими та смачними.
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