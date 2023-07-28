Найпростіший рецепт солоних огірків на зиму: не потрібно консервувати

Солоні огірки – це одна з улюблених закусок українців. Вони можуть бути приготовлені різними способами, але найпоширеніший – це консервування.

Однак, є рецепт, який дозволяє приготувати солоні огірки без стерилізації. Спробуйте цей метод і ви будете приємно здивовані.

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Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:

3-літрова банка

Листок хрону

6 зубчиків часнику

6 листків смородини

7 листків вишні

1 пучок кропу

2 кг огірків середнього розміру

3 столові ложки солі

Холодна вода – 2 літра

Інструкції:

Простерилізуйте банку і кришку в киплячій воді протягом 5-7 хвилин. У банку покладіть листок хрону, часник, листя смородини, листя вишні, кріп. Зверху викладіть огірки. Посипте огірки сіллю. Залийте банку холодною водою. Закрийте банку капроновою кришкою. Поставте банку в холодне місце на добу.

Через добу кілька разів переверніть банку, щоб сіль розчинилася.

Поставте банку в холодне місце на зберігання.

Солоні огірки без стерилізації готові! Вони будуть хрусткими та смачними.

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