СБУ ідентифікувала та назвала росіян, які запустили ракету Х-22 по Дніпру
Працівникам Служби безпеки України вдалося ідентифікувати російських військових, причетних до удару по житловому будинку у Дніпрі, де досі триває рятувальна операція. Для цього 14 січня окупанти застосували ракету Х-22.
До вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців. Про це повідомили на сторінці СБУ у Telegram.
"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед тих, хто запустив ракету по Дніпру 14 січня були:
- командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;
- командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;
- начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;
- штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;
- інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.
Окрім цього працівники СБУ підтвердили тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку, після огляду місця злочину.
"Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності", – додали в СБУ.
Нагадаємо, 14 січня російські бойовики запустили по Україні понад 30 ракет: 28 крилатих та 5 авіаційних. Одна з них – Х-22 – влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, де мешкали 1700 людей, та зруйнувала вщент кілька під'їздів (72 квартири).
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