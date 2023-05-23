Сьогодні Землю накрила найпотужніша за весь місяць магнітна буря: як довго триватиме

Магнітні бурі у травні 2023 - Землю накрила найпотужніша магнітна буря за весь травень - як покращити самопочуття

Спалахи на Сонці викликали потужну магнітну бурю на Землі. Вона розпочалася 23 травня і триватиме п'ять днів.

У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття, зокрема головні болі, скачки тиску та біль у суглобах. Про це повідомляє Meteoagent.

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Метеоудари цього тижня можна поділити на два небезпечні періоди: перший – від 23 по 26 травня; другий – 28 травня. Найбільша потужність магнітних бур буде 24 травня, коли потужність становитиме 5 балів. В інші дні цього циклу – 4 бали.

Магнітні бурі у травні 2023 - Землю накрила найпотужніша магнітна буря за весь травень - як покращити самопочуття

Також слабкими магнітні бурі будуть 27 травня, 29-30 травня. Їхня потужність становитиме 2 бали, тому люди не відчують на собі вплив.

Магнітні бурі у травні 2023 - Землю накрила найпотужніша магнітна буря за весь травень - як покращити самопочуття

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Як покращити здоров'я під час метеоударів

Щоб легко пережити небезпечні дні через збурення геомагнітного поля нашої планети, варто підтримувати себе у хорошому стані та дотримуватися кількох порад:

1. Більше їжте свіжих сезонних фруктів та овочів. Вони допоможуть організму насититися вітамінами, корисними кислотами та мікроелементами.

2. Пам'ятайте про те, що треба пити достатньо чистої води. Замість кави обирайте чай. або ж какао, яке найкраще пити перед сном.

3. Харчуйтеся збалансовано. Страви повинні містити достатню кількість білка, вуглеводів, жирів. Обмежте споживання смаженої, жирної їжі, а також фаст-фуду.

4. Відмовтеся від алкогольним напоям, цигаркам та кальяну.

5. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть краще почуватися. Регулярно провітрюйте дім.

6. Контрастний душ допоможе мати міцний сон. Важливо достатньо відпочивати.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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