Вчені з'ясували, в яке вухо людям більше подобається слухати приємні звуки

Група нейробіологів з Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни (EPFL), Університетської лікарні Лозанни та Університету Лозанни здійснила відкриття, пов'язане з упередженістю, яка виявляється в нашому сприйнятті приємних голосів. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Frontiers in Neuroscience.

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За результатами сканування мозку 13 дорослих осіб встановлено, що позитивні звуки, зокрема сміх, викликають більш інтенсивну активність в слуховій системі мозку, коли вони походять з лівого боку. Це свідчить про спеціалізацію слухової кори на сприйняття звуків, які викликають радість.

Що саме стоїть за цією перевагою, поки що невідомо, оскільки дослідження були спрямовані лише на зміни активності слухової кори. Необхідно провести подальші дослідження, щоб з'ясувати, як ці зміни впливають на сприйняття звуків.

Але попередні дослідження показали, що ліве вухо краще розрізняє емоційний тон у голосі, що свідчить про певну спеціалізацію.

Через те, що інформація спочатку надходить до правої півкулі слухової кори через ліве вухо, припускалося, що права сторона мозку краще обробляє емоції. Однак нові результати свідчать про те, що це припущення може бути невірним.

Під час експерименту учасники слухали щасливі голоси, які походили з трьох різних напрямків: зліва, центрально та справа. Обидві сторони слухової кори активувалися, коли звуки досягали вуха. Однак записи, які були прослухані тільки через ліве вухо, викликали набагато сильнішу неврологічну реакцію.

"Це не спостерігається, коли позитивні звуки лунають спереду або справа. Ми також виявили, що голоси з нейтральним або негативним емоційним забарвленням, такі як голоси безглуздих людей або перелякані крики, а також інші звуки, які відрізняються від людських голосів, не викликають такої асоціації з лівою стороною", – пояснює Сандра да Коста, нейробіолог з EPFL.

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Очевидно, що напрям звуку може впливати на якість сприйняття. Наприклад, звук швидкої, що наближається і віддаляється, може створювати різний ефект. Це також може впливати на сприйняття.

Попередні дослідження показали, що звуки, які наближаються, часто сприймаються як загрозливі та заохочують до уваги, у порівнянні з звуками, що віддаляються. Це свідчить про те, що людину легше збудити, коли звук наближається ззаду.

Підвищена чутливість до певних звуків з певних напрямків має велике еволюційне значення. У минулі тисячоліття виживання людини значною мірою залежало від підозри, що викликали звуки, що підкрадаються ззаду.

Однак поява тенденції лівого вуха до емоцій у голосах людей не така проста для пояснення.

Відомо, що деякі функції мозку більш активні в лівій півкулі, ніж в правій, і навпаки. Однак це, здається, не пояснює результати цього конкретного дослідження.

Хоча права півкуля слухової кори проявляла сильнішу реакцію на щасливі голоси людей у певній області, відомої як L3, обидві сторони мозку активувалися звуками під час експерименту.

"Наразі невідомо, коли у процесі розвитку людини виникає перевага лівої частини слухової кори для позитивних голосів людей зліва, і чи є це характеристикою, що є унікальною для людини. Якщо ми зможемо зрозуміти це, ми зможемо припустити, чи пов'язана ця особливість з уподобанням до рук або з асиметрією внутрішніх органів", – зазначає нейробіолог Стефані Кларк.

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