Шість традиційних страв на Великдень, які обов'язково мають бути на святковому столі

Що приготувати на Великдень 2023 - традиційні страви на Пасху 2023

На великодньому столі обов'язково мають бути шість традиційних страв. Серед них всіма улюблена пасха, крашанки, сирна паска тощо.

Оскільки Великий піст закінчується, то й на столі має бути м'ясо та ковбаси. Тому ситний стіл буде ознакою доброго року.

Читайте також: Страсний тиждень 2023 – що дозволено їсти по днях

Які страви обов'язково мають бути на Великдень 2023

1. Паска – головна солодка страва на Великдень. Господині мають фірмові рецепти та намагаються, аби вона вийшла якомога м'якенькою. Її заведено прикрашати глазур'ю, цукровою пудрою та іншими солодкими способами.

Паска означає Воскресіння Христа і нагадує вірянам про те, як він закликав апостолів після знаменної події.

2. Сирна паска – незамінна страва на великодньому столі. Оскільки її готують тільки раз на рік у формі усіченої пірамідки символізує, що символізує Гроб Господній.

Здебільшого для використання використовують розбірну форму з дерева, а в середині дощечок розташовані літери "ХВ". Вони друкуються на пасці та означають "Христос Воскрес!".

Читайте також: Гроза та дощ на Великдень – про що говорять народні прикмети

3. Крашанки. Уявити Пасху без різнокольорових яєць просто неможливо. За церковними правила, готувати їх треба в Чистий четвер або ж у Велику Суботу.

Фарбувати яйця можна за допомогою натуральних продуктів – бурякового соку, куркуми, лушпиння цибулі.

4. Буженина. На Великдень на столі обов'язково має бути свиняча або теляча буженина. Готувати її важливо тільки з білокісткового м'яса. Обирайте окіст або вирізку.

Читайте також: Гаївки – що це за пісні та чому вони популярні на Великдень

5. Ковбаса по-домашньому. Великдень не обходиться без домашньої ковбаски. Щоб вона вийшла м'якшою і не сухою, додайте вершки та обирайте більш жирне м'ясо.

6. Холодець – важлива страва на великодньому столі. Його можна готувати як птиці, так і свинини, чи яловичини. Під час готування бульйону використовують овочі, а потім отриманою рідиною заливають розкладені за формами шматочки м'яса.

Читайте також: Чому на Великдень фарбують яйця – традиції та вірування

Раніше UAportal вже писав про традиції та заборони Чистого четверга.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!