Штурмовики 'рознесли' посадку з окупантами під Бахмутом (відео)

Українські штурмовики продовжують знищувати окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, бійці 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували загарбників, які розташувалися у посадці.

По позиціях росіян штурмовики відпрацювали з танків. Про це повідомили на каналі бригади у Telegram.

"Рознесли "посадку", де розташувалися окупанти. Робота танків Третьої штурмової бригади під час штурму позицій ворога. Бахмутський напрямок", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдають точних ударів по місцю розташування окупантів у посадці з важкої техніки.

Точний час та місце ведення бою не повідомляється з міркувань безпеки. Також не вказані втрати загарбників у живій силі.

Днями воїни 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича на одному зі східних напрямків фронту українські захисники "відмінусували" бліндаж російських бойовиків.

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