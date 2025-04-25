Сильний вітер, дощі з грозами та різке зниження температури до +12: прогноз погоди в Україні на 26 квітня

У суботу, 26 квітня, в Україні прогнозується нестійка погода з дощами та грозами в деяких регіонах. Температура вдень коливатиметься від +20 до +26 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі. Через територію країни пройде холодний атмосферний фронт, який принесе опади. У південних, східних і центральних регіонах можливі дощі з грозами. У той же час на заході та півночі (за винятком Сумщини) переважатиме суха погода.

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У західних, північних і більшості центральних областей температура знизиться до +12...+17 °C. Натомість на півдні, сході та в Дніпропетровській області збережеться тепла погода — до +26 °C.

Очікується поривчастий вітер, місцями — штормового характеру.

У столиці вночі та вранці йтиме дощ із грозами, але вдень обійдеться без опадів. Температура опуститься до +12...+14 °C.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили, коли в Україні різко зміниться погода.

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